Компания из Ярославля выкупила на торгах элитный участок в Курортном районе

В Санкт-Петербурге завершились торги по продаже элитной недвижимости в Курортном районе. Продавался дом с участком площадью 347,9 кв. м и 2,4 тыс. кв. м соответственно в коттеджном поселке «Репино бриз», принадлежащий экс-бенефициарам торговой сети «Градусы» Максиму и Татьяне Ланцовым.

Как сообщает «Деловой Петербург», общая стоимость здания и земли изначально составляла 180 млн рублей, торги шли на понижение, цена отсечения — 54 млн рублей.

Победителем торгов в итоге стала компания ООО «Фест» из Ярославля, которая производит мебель для офисов и торговли. Она предложила за дом и участок 77,1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга на торгах за 132,5 млн рублей был продан исторический доходный дом Лесниковых на углу Херсонской улицы и Перекупного переулка.

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