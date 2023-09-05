Водитель и пассажир легкового авто погибли в аварии с поездом из Адлера

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в ДТП с поездом, следовавшим из Адлера в Минск, в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, авария произошла 5 сентября в 05:00 на перегоне «Высочино — Васильево-Петровская». Водитель, управляя легковым автомобилем, выехал на переезд перед движущимся составом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось»,— говорится в сообщении.

Столкновение стало причиной задержки поездов №302 «Адлер — Минск» (на 2,5 часа), №641 «Ростов — Адлер», №101 «Адлер — Москва», №563 «Москва — Анапа» и №29 «Новороссийск — Москва» (более 1 часа).

Анастасия Донскова

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