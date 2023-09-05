Экс-кандидата в депутаты гордумы Тюмени арестовали по делу о мошенничестве

В Тюмени арестовали бывшего кандидата в депутаты городской думы от партии «Новые люди» Рудика Манукяна, подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение накануне принял Ленинский районный суд, сообщили «Ъ-Урал» в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Экс-кандидат пробудет под стражей по 24 октября.

По данным источника Ura.ru, Рудика Манукяна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дорог по муниципальным контрактам.

Бизнесмен баллотировался в новый созыв гордумы по 16 округу. 1 сентября он сообщил, что снимает свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем и необходимостью экстренного медицинского обследования.

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