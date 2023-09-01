Кандидат в депутаты гордумы Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов

Кандидат в депутаты от партии «Новые люди» в городскую думу Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов. Как он сообщил в своем Telegram-канале, такое решение было принято из-за состояния здоровья.

По словам Рудика Манукяна, сейчас ему необходимо экстренное медицинское обследование. Также он написал заявление в территориальный избирком о снятии своей кандидатуры.

По данным сайта партии, директор благотворительного фонда «Добру быть!» Рудик Манукян был кандидатом в депутаты гордумы по избирательному округу №16.

Выборы в городскую думу Тюмени восьмого созыва состоятся 10 сентября. Жители Тюмени на пять лет изберут 36 депутатов по смешанной системе: 10 пройдут в думу по партийным спискам, 26 — по одномандатным округам.

Полина Хабарова

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