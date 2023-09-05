В ЮВЖД прокомментировали жалобы участников топливного рынка на перевозки газомоторного топлива

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД) прокомментировали «Ъ» часть жалоб участников топливного рынка Черноземья, столкнувшихся в конце августа с нехваткой сжиженного углеводородного газа (СУГ; смесь пропана и бутана).

Представители железной дороги отвергли информацию о якобы задержках цистерн на железнодорожной станции в Усмани Липецкой области, где расположена база хранения СУГ, которой пользуется ряд сетей заправок.

На ЮВЖД сообщили, что хранилище СУГ в Усмани принадлежит ООО «Интрансгаз», юрлицу одной из крупнейших в Черноземье сетей специализированных газовых АЗС Игоря Татаринова, но «от данного грузополучателя жалоб не поступало», а «совместная работа идет в соответствии с графиком». По данным ЮВЖД, дорога и компания проводят «операции по сдаче и приему грузов на путях необщего пользования», владельцем которых является «Интрансгаз». Локомотив РЖД подает и убирает вагоны на «выставочные пути компании», а «дальнейшее продвижение вагонов-цистерн и расстановка их под погрузо-выгрузочные операции производится собственными маневровыми средствами компании».

«Подача и уборка вагонов с опасным грузом с путей станции Усмань на путь необщего пользования ООО "Интрансгаз" производится в приоритетном порядке»,— заверили на ЮВЖД

Представители дороги также прокомментировали жалобы участников топливного рынка на рост стоимости услуг. Применительно к базе в Усмани «плата за использование инфраструктуры РЖД, находящейся на территории предприятия, остается неизменной с 2020 года», заверили на ЮВЖД. А сбор за подачу и уборку вагонов уже «зависит от объемов погрузки и выгрузки» конкретной компании. В частности «Интрансгаз» за семь месяцев 2022 году получил по железной дороге 24,2 тыс. т груза, а за аналогичный период 2023-го — 32,6 тыс. т.

Напомним, в последние недели владельцы заправок в Черноземье столкнулись с нехваткой сжиженного углеводородного газа (СУГ; смесь пропана и бутана), который используется в качестве моторного топлива для такси, легкого коммерческого и общественного транспорта. Участники рынка связали дефицит с действиями Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), якобы «остановившей» перевозки СУГ. Другой причиной они считают растущий экспорт «в ущерб внутреннему рынку». Часть АЗС остановила продажи газа, на остальных цены с начала года увеличились на 50%. Представители отрасли готовили жалобы на ЮВЖД в ФАС и собирались требовать компенсаций в судах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте