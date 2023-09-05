Метрополитен бросил «Взгляд» на Роспатент

Московский метрополитен, избавляющийся от англоязычного названия Face Pay, подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд» для систем биометрии и оплаты проезда. Вариант переименования системы оплаты по биометрии в «Оплату взглядом» рассматривался еще в 2022 году. Юристы отмечают, что бренд «Взгляд» уже зарегистрирован в других классах товаров и услуг, но заявка метрополитена составлена достаточно конкретно, чтобы исключить пересечения с уже зарегистрированными знаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ГУП «Московский метрополитен» направило в Роспатент заявку на регистрацию слова «взгляд» в качестве товарного знака. Обращение подано 11 августа и покрывает оборудование и системы распознавания лиц, услуги по биометрической идентификации, оплате проезда, переводу денежных средств и «хранению данных или документов в электронных устройствах».

В метрополитене, где работает система оплаты проезда путем распознавания лиц, объяснили “Ъ”, что «решили подать на регистрацию народного названия биометрического сервиса». Как утверждают в организации, многие пассажиры в обращениях к метро на тему использования сервиса говорят, что «оплатили по взгляду» или «проходили по взгляду».

Система оплаты проезда путем распознавания лиц заработала в метро в октябре 2021 года. По данным метрополитена, сервисом пользуются более 320 тыс. человек. Исходно метод оплаты назывался Face Pay, в 2023 году он был переименован в «Оплату по биометрии». Среди предварительных вариантов нового названия, представленных в декабре 2022 года, была «Оплата взглядом». В ходе голосования на муниципальном портале «Активный гражданин» он получил 14% голосов, первое же место занял вариант «Система оплаты по биометрии» (21%).

В последнее время московский метрополитен избавляется от англоязычного дублирования надписей — в частности, вывески на новых станциях метро выполнены только на русском языке.

«Взгляд» — слишком широкоупотребительное слово, чтобы «закрывать его товарным знаком», сказали “Ъ” в компании—разработчике биометрических решений «РекФейсис»: «Но конкретно это слово нам мешать не будет. У нас даже в семантическом ядре слова "взгляд" нет, и использовать его мы не планируем». Другие опрошенные “Ъ” разработчики биометрических систем не ответили на запрос. В Национальной системе платежных карт сказали, что планы метрополитена не связаны с планами НСПК протестировать собственную систему оплаты с использованием биометрии.

В базе Роспатента уже есть действующие словесные знаки «Взгляд», в том числе в тех же классах услуг, что и в заявке Московского метрополитена, «но совпадение классов не обязательно указывает на однородность услуг», отмечает адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина. Более ранние товарные знаки «Взгляд», по ее оценке, зарегистрированы в отношении товаров и услуг, не связанных с биометрической идентификацией.

Однако, уточняет заместитель руководителя практики товарных знаков компании «Онлайн Патент» Виктория Макарова, совпадение по классам, «предположительно, осложнит регистрацию знака и потребует дополнительных действий — например, получения письменных согласий от правообладателей противопоставляемых товарных знаков».

Заявитель, вероятно, «специально добавлял в перечень товаров и услуг очень конкретные их категории, чтобы минимизировать вероятность противопоставления», говорит юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень. Она отмечает, что по общему правилу Роспатент имеет право отказать в регистрации знаков, состоящих из описательного слова — например, прямо указывающего на назначение или состав товара: «Из описания перечня товаров и услуг неочевидно, что слово "Взгляд" будет признано описательным. Так что вероятность абсолютного основания для отказа можно исключить».

Юрий Литвиненко, Ольга Шерункова