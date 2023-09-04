Citibank сворачивает сеть банкоматов в России

Российская «дочка» Citigroup Inc объявила о сворачивании сети банкоматов. Операции предлагают совершать в мобильном банке.

«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ Ситибанк. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года»,— следует из сообщения для клиентов банка.

Citigroup Inc объявила о сворачивании розничного бизнеса и бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями в августе прошлого года. Это должно было привести к списанию $170 млн. При этом размер активов группы в России составлял около $10 млрд. В конце года портфель потребительских кредитов Ситибанка выкупил «Уралсиб», продолжив обслуживание его займов.

Ситибанк вошел в список из 45 банков, сделки с капиталом которых были ограничены в соответствии с указом президента Владимира Путина. Говоря о сделке Ситибанка и Уралсиба, глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, указ президента касается только сделок с акциями, и что банки могут продавать кредитные портфели без специальных разрешений.

1 февраля 2022 года кредитный портфель Ситибанка составлял 188 млрд руб. Кроме того, этот банк занимал 23-е место в России по величине капитала с 70,7 млрд руб.

Анастасия Ларина