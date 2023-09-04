BMW показала предсерийный электромобиль Neue Klasse

Компания BMW представила Vision Neue Klasse — предсерийную версию новой модели немецкой марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография BMW Vision Neue Klasse Фото: BMW BMW Vision Neue Klasse Фото: BMW BMW Vision Neue Klasse Фото: BMW Следующая фотография 1 / 3 BMW Vision Neue Klasse Фото: BMW BMW Vision Neue Klasse Фото: BMW BMW Vision Neue Klasse Фото: BMW

Новая модель станет серийным вариантом концепт-кара BMW i Vision Dee, представленного в январе 2023 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Новинка сохранила фирменные для BMW черты — «акулий нос», «ноздри» решетки радиатора, сдвоенные световые элементы в фарах и изгиб Хофмайстера на задней стойки — но все они переосмыслены в современном стиле.

Концепт-кар получил 21-дюймовые аэродинамические колеса в классическом стиле с перекрестными спицами, вдохновленными автоспортом. Кузов окрашен в светло-желтый оттенок Joyous Bright, дополненный черными акцентами. Элементы фонарей выполнены из напечатанных на 3D-принтере деталей, а в нижней части бокового остекления использованы вставки на основе электронных чернил E Ink, которые в сочетании со светотехникой используются для отображения различной информации и приветствия водителя.

Салон получил четыре раздельных сиденья и практически полностью лишен аналоговых органов управления. Монитор BMW Panoramic Vision простирается на всю ширину лобового стекла и используется в качестве приборной панели, дополняет который тачскрин мультимедиа, проекционный 3D-дисплей, а также заявлена поддержка голосовых команд. Интерьер, лишенный кожи и других натуральных материалов, отделан кордной тканью и материалами на основе переработанного вторсырья.

Neue Klasse получат электрическую силовую установку BMW eDrive шестого поколения на основе 800-вольтовой бортовой электрики и инновационных аккумуляторов с выросшей на 20% плотностью энергии. Заявлено, что новинка будет иметь дальность хода и скорость зарядки батареи на 30% выше, чем у текущего поколения электромобилей, а энергоэффективность вырастет на 25%.

Напомним, ранее стало известно, что серийное производство новой модели начнется в 2025 году на новом заводе BMW в венгерском Дебрецене, а в 2026 году Neue Klasse встанет на конвейер в немецком Мюнхене и будет собираться на совместном предприятии BMW Brilliance в китайском Шэньяне.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK