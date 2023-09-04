Мусор подешевел на вывозе

Региональный оператор по обращению с отходами пяти кластеров, в которые объединены 18 районов Воронежской области, «Облкоммунсервис» разыграл на торгах 1,9 млрд руб. на вывоз мусора сроком почти на два года. Всего было десять лотов: три соответствовали кластерам, еще семь составили отдельные районы. Контракты получили местные подрядчики, которые в общем снизили цену на 11% до 1,7 млрд. Среди победителей оказались и муниципальные предприятия, но крупнейшие подряды получили частники. Снизившая цену на 2,5% компания «Экосистемс» может заработать 550,7 млн в восьми районах, упавший в цене на 27% предприниматель Алексей Лунев — 464,4 млн в семи муниципалитетах. Регоператор утверждает, что такой демпинг не скажется на качестве услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Итоги торгов на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в пяти кластерах Воронежской области (в них объединены 18 районов) региональный оператор этих зон «Облкоммунсервис» подвел в конце августа. Всего подконтрольная власти компания организовала десять аукционов. Общая начальная цена контрактов составила 1,89 млрд руб. В ходе торгов она была снижена на 207,6 млн руб. или на 11% — до 1,68 млрд.

Все контракты достались местным участникам рынка, в том числе муниципальным. По данным на 4 сентября, два договора находятся на стадии подписания поставщиком, восемь ими уже подписаны, их рассматривает заказчик. Контракты действуют с 1 ноября 2023 по 31 декабря 2025 года. Сам «Облкоммунсервис» в статусе регоператора будет работать до 2030 года.

Четыре контракта получило ООО «Экосистемс». Компания снизила общую начальную цену на 15,2 млн руб., или почти на 2,5% — с 565,8 до 550,7 млн. Только одни торги не были конкурентными, на остальные заявлялось по два участника. После начала спецоперации названия проигравших претендентов не раскрываются. Судя по документации, основным критерием для победы было снижение цены.

Крупнейший лот — на вывоз мусора из богучарского кластера (объединяет Богучарский, Верхнемамонский и Кантемировский районы) — «Экосистемс» получил по максимальной цене в 231,1 млн руб. По данным «Облкоммунсервиса» на июль 2022 года, компания и раньше работала на этой территории.

В торгах вывоз мусора из калачеевского кластера (Калачеевский, Воробьевский и Петропавловский и районы) «Экосистемс» снизил цену на 928,9 тыс. руб., или на 0,5% — с 185,6 до 184,7 млн. Его конкурент предлагал вывоз за полную стоимость. Подрядчик также работал на этой территории раньше.

Также «Экосистемс» получил контракты на вывоз мусора из Бобровского и Каменского района, которые входят в лискинский кластер. В первом районе компания будет работать за 97,8 млн при начальной цене 107,5 млн (снижение на 9,5%), во втором — за 36,9 млн при начальных 41,5 млн (снижение на 11%). Конкуренты предлагали, соответственно, 98,4 и 37,2 млн. Ранее компания также работала в этих районах.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Экосистемс» зарегистрировано в райцентре Каменка в июне 2019 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 12 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 311 млн руб., чистая прибыль 69,7 млн. Гендиректором является Ольга Анищенко. Единственный владелец — Инна Барышева, которой также принадлежит управляющая компания ООО «Трест». Информация оьб участии в гозакупках нет.

Еще два района лискинского кластера достались местными муниципальным предприятиям. Вывозом мусора из Лискинского района по максимальной цене в 253,1 млн руб. займется ООО «МУП по уборке города». Других заявок не поступало. Компания и раньше занималась этой работой.

ООО «МУП по уборке города» зарегистрировано в Лисках в декабре 2013 года для сбора отходов. Уставный капитал — 123,4 млн руб. В 2022 году выручка составила 102,3 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн. Гендиректором является Ольга Морозова. Владелец — мэрия Лисок. С 2014 года компания в качестве поставщика получила 30 госконтрактов на 4,5 млн и стала заказчиков в 95 контрактах на 247,2 млн.

В Острогожском районе мусор будет вывозить МУП «Острогожский комбинат по благоустройству». Предприятие снизило цену на 21,6 млн, или на 15% — со 144,1 до 122,4 млн. Его конкуренты предлагали вывозить мусор по полной стоимости и за 123,2 млн. Подрядчик работал с транспортировкой отходов и раньше.

МУП зарегистрирован в Острогожске в ноябре 2003 года для прочей деятельности по чистке и уборке. Уставный капитал — 770 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 99,4 млн руб., чистая прибыль — 589 тыс. Директором является Владимир Головин. Учредитель — мэрия Острогожска. С 2011 года МУП в качестве поставщика поулчил 254 госконтракта на 340,1 млн, а также был заказчиком в 40 контрактах на сумму 31,4 млн.

На несколько лотов был также разбит россошанский кластер. В Россошанском районе вывозом займется МУП спецавтобаза «Коммунальник». На торги больше никто не заявлялся, предприятие взяла контракта за максимальные 293,4 млн руб. Оно и раньше было тут подрядчиком.

МУП зарегистрирован в Россоши в марте 2022 года для сбора отходов. Уставный капитал не раскрывается. В 2022 году выручка составила 103,7 млн руб., чистая прибыль — 146 тыс. Директором является Любовь Мисливская. Единственный учредитель — мэрия Россоши. С 2012 году предприятие получило 70 госконтрактов на 17,2 млн, а также стало заказчиком в 127 контрактах на 217,2 млн.

В Ольховатском и Подгоренском районах россошанского кластера будет работать индивидуальный предприниматель Алексей Лунев. Он же получил подряд на обслуживание борисоглебского кластера (Борисоглебский городской округ, Грибановский, Новохоперский, Поворинский и Терновский районы). Общая сумма контрактов составила 635,4 млн руб. Господин Лунев снизил ее на 170,9 млн, или на 27% — до 464,4 млн.

В Ольховатском районе он будет работать за 58,7 млн при начальных 62,7 млн (снижение на 6,5%). Его конкуренты предлагали вывозить мусор по максимальной цене и за 58,9 млн. Ранее здесь работал «Экосистемс».

В Подгоренском районе Алексей Лунев взял контракт за 52,2 млн при начальных 63,7 млн (снижение на 18%). Конкуренты готовы были работать за 52,5 и 58,9 млн. Ранее мусор вывозило муниципальное казенное предприятие «Подгоренский центр коммунальных услуг».

Сильнее всего Алексей Лунев упал в цене на торгах по борисоглебскому кластеру — на 155,3 млн, или на 30,5%, с 509 до 353,7 млн. Его конкурент предлагал 356,3 млн. Ранее мусор вывозил «Экосистемс».

С 2014 года Алексей Лунев получил 277 госконтракта на 56,3 млн руб. Судя по ним, предприниматель занимается не только вывозом мусора, но и другими коммунальными работами, в частности, водоснабжением и водоотведением. Господин Лунев также является главой и единственным владельцем ольховатских ООО «Экос», которое занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов, и управляющей компанией ООО «Империя». «Экос» был зарегистрирован в мае 2022 года и при нулевой выручке получил 160 тыс. руб. убытка, «Империя» зарегистрирована в мае 2023 года.

В «Облкоммунсервисе» «Ъ-Черноземье» пояснили, что участники торгов предлагали цены, за которые они готовы «в полном объеме и надлежащим образом» исполнить обязательства, а в качестве гарантии исполнения подрядчики предоставляют независимую банковскую гарантию или вносят средства на указанный заказчиком счет. Алексей Лунев в 2023 году уже занимался сбором и вывозом отходов из нескольких зон деятельности «Облкоммунсервиса», отметили в компании.

Крупное снижение цены не влияет на качество услуг, заверил регоператор. Кроме того, при падении цены на 25% и более, по федеральному законодательству контакт заключается после предоставления победителем обеспечения исполнения в размере, в 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в закупочной документации.

Александр Прытков