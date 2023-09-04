Умер актер Юрий Потапенко, сыгравший в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Мажор»

Советский и украинский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба Киевского национального академического «Молодого театра», где артист работал с 1991 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Продюсерская компания «Среда» Фото: Продюсерская компания «Среда»

«Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это трудно поверить, трудно принять. Юрий Потапенко посвятил "Молодому" 32 года своей жизни»,— говорится в сообщении театра в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. В 1990 году окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. В 1991 году присоединился к труппе «Молодого театра». Фильмография господина Потапенко насчитывает около 60 советских, украинских и российских фильмов и сериалов. Среди наиболее известных кинопроектов — «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Опер по вызову» и «Мажор».

Милена Костерева