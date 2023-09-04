Два региона СФО вошли в топ-10 по тратам на коммунальные услуги

Два региона Сибири вошли в десятку субъектов России с наименьшим процентом затрат на оплату ЖКУ по итогам 2022 года среди среднестатистических семей, сообщает в своем исследовании «РИА-Новости». Рейтинг построен на основе трат в процентном отношении от среднего дохода семьи в регионе.

На девятом месте расположилась Республика Хакасия, где в среднем на оплату ЖКУ приходится 7,8% (3,4 тыс. руб.), далее идет Иркутская область – 8,2% (3,7 тыс. руб.). Немного больше платят жители Республики Тыва, которая находится на 11-ом месте – 8,2% (4 тыс. руб.). С небольшим отставанием на 13-ом месте идет Кемеровская область – 8,6% (3,6 тыс. руб.).

Новосибирская область расположилась на 44-ом месте, в регионе средний уровень трат на ЖКУ составил 9,9% (4 тыс. руб.). На 56-ом месте – Томская область, 10,6% (4,4 тыс. руб.). Алтайский край 68 место 3,7 тыс. руб. 11,3%. С незначительным отставанием идут Омская область (70-ое место) и Республика Алтай (73-ое мест) – 11,3% и 11,6% соответственно, в этих регионах семьи тратят в среднем по 4,5 тыс. руб. Замыкает топ регионов СФО Красноярский край на 81-ом месте - 12,2% (6,2 тыс. руб.).

В целом по стране авторы рейтинга отмечают снижение доли расходов семей на коммунальные расходы на 0,4 %. В среднем жители России тратили 5 тыс. руб. на оплату услуг или 10 % от всех расходов. При этом в общей структуре потребительских трат она незначительно снизилась.

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Александр Киселев