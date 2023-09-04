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Вильфанд: в понедельник в Краснодарском крае погода будет опасной

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с начала текущей недели погодные условия в Краснодарском крае «будут опасными». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Сильный дождь, периодически переходящий в ливень, в отдельных районах будут потоки в горах скатываться в реки, будет переполнение уровня воды в реках»,— пояснил синоптик.

Господин Вильфанд предостерег туристов от выхода к берегу моря, поскольку на участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над морем.

Ранее синоптики Кубани сообщили, что в период с 3 по 4 сентября местами в крае ожидаются обильные дожди с грозами, шквалистое усиление ветра и вероятность подъема уровня воды в реках.

Анастасия Донскова

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