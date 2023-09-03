На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней

На Кубани в период с 3 по 4 сентября ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем. Скорость ветра будет достигать 25 м/с.

«В отдельных северных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, местами в центральных районах и на Черноморском побережье сохранится атмосферная засуха»,— говорится в сообщении.

В районе Сочи ожидается подъем уровня воды в реках, а также существует вероятность схода селей и оползней.

Анастасия Донскова

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