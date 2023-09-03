Российские школьники победили на Международной олимпиаде по информатике

Российские участники 35-й Международной олимпиады по информатике в Венгрии получили золотые медали. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ. Олимпиада проходила с 28 августа по 4 сентября.

Состав российской команды:

Гимран Абдуллин, лицей-интернат №2 в Казани;

Иван Пискарев, школа №2086 в Москве;

Валерий Родионов, Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ в Казани;

Антон Степанов, лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова в Москве.

Олимпиада состояла из двух туров, на каждый из которых отводилось по пять часов. За это время участники должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. В 2022 году на олимпиаде по информатике российская сборная завоевала три золотые и одну серебряную медаль.