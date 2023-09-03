Депутат Пермской думы возглавил реготделение федерации спорта слепых

В Пермском крае появилось региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация спорта слепых» (ВФСС). По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо отделения было зарегистрировано 24 августа. Его учредители не указаны. Председателем реготделения организации назначен депутат Пермской думы, бывший руководитель Агентства по спорту и физической культуре Пермского края Александр Ивонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ОФСОО «Всероссийская федерация спорта слепых» была зарегистрирована в апреле 2022 года, 24 августа текущего года организация получила государственную аккредитацию. Ее президентом является вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова. По информации на сайте ВФСС, спортивное объединение сформировано в целях создания условий для эффективного развития спорта слепых, включая массовые формы, физическую реабилитацию, социальную адаптацию и интеграцию в современном обществе инвалидов по зрению в РФ, а также для популяризации спорта слепых и продвижения принципов здорового образа жизни.

С начала 2000-х в России действовала Федерация спорта слепых (ФСС), возглавляемая Лидией Абрамовой. Аккредитация этой организации в конце 2022 года была приостановлена.

Александр Ивонин, помимо реготделения новой федерации спорта слепых, в настоящее время возглавляет региональное отделение Паралимпийского комитета России, краевое отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, АНО «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов “Пермские медведи”», а также пермскую Ассоциацию поддержки инвалидного спорта.