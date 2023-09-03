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Коммерсантъ FM
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Глава канцелярии премьера Венгрии предложил дать РФ гарантии безопасности

Глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш считает, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности, а не Украине членство в НАТО. Он повторил позицию правительства, что эффективные переговоры между Москвой и Киевом могут проходить только при участии Вашингтона.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам»,— сказал господин Гуйяш студентам летнего университета в Вайте (цитата по агентству MTI).

Глава канцелярии также считает, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, потому что за последние полтора года она «не добилась быстрых и впечатляющих результатов» на Украине. Вместе с тем он считает, что Украина уже не сможет вернуть территории, которые отошли России.

Премьер Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны. Он также не раз говорил, что завершение боевых действий на Украине зависит от желания США. Украинская сторона неоднократно критиковала Виктора Орбана за его высказывания.

Леонид Уварчев

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