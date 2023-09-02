Смольный выделит на ремонт театров Петербурга 987 млн рублей

Планируемый объем финансирования на ремонт городских театров, подведомственных комитету по культуре, в 2024 год составит 987 млн рублей, сообщили 2 сентября в пресс-службе Смольного.

По данным городской администрации, в мае 2024 года планируется закончить реставрацию и ремонт помещений Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, а также фасадов Камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ Опера».

Кроме того, в планах Смольного на 2024 год завершить работы по капитальному ремонту здания Театра балета имени Леонида Якобсона на улице Маяковского и сохранению ОКН «Церковь Англиканская Иисуса Христа» на Галерной улице, В 2016 году объект перешел в оперативное управление театру «Мюзик-Холл». В нем планируется создать новое культурное пространство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный потратит 150 млн рублей на премии учреждениям культуры.

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