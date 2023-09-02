IRNA: Россия поставила Ирану военные учебно-тренировочные самолеты Як-130

Иранское государственное информагентство IRNA сообщило о поставке в страну российских военных учебно-тренировочных самолетов Як-130. Утверждается, что самолеты уже поступили на вооружение иранских Вооенно-воздушных сил (ВВС).

По информации IRNA, эти учебные самолеты будут использоваться для подготовки новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС Ирана. Журналисты отмечают, что в соцсетях уже появились фото прибывших в Иран самолетов Як-130. Сколько именно Як-130 поставила Россия Ирану, пока неизвестно.

При этом агентство подчеркивает, что власти Ирана пока не выступили с официальным сообщением по поводу поставки в страну российского военного самолета.

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi (вышедшей из проекта на заключительном этапе разработки и создавшей свой самолет M-346 на основе полученной конструкторско-технической документации на планер; ОКБ Яковлева закончило создание Як-130 без партнера). Самолет производится на Иркутском авиазаводе. Изначально Як-130 был предназначен для замены в ВВС России учебно-тренировочных самолетов L-39, однако впоследствии он поставлялся и на экспорт. Як-130 — первый полностью новый (а не модернизированный вариант существовавшей модели) самолет, построенный в России после распада СССР.

Александр Кислов