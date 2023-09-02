ОНК о «пыточных камерах» в «Матросской Тишине»: в СИЗО продолжается ремонт

Ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что правозащитники посетили СИЗО-1 «Матросская Тишина», чтобы проверить информацию о «пыточной камере ужаса», о которой сообщали СМИ. Господин Мельников заверил, что в камерах продолжается плановый ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @melnikovone Фото: @melnikovone

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что в СИЗО-1 обвиняемые и подозреваемые содержатся в антисанитарных условиях, а в одной из «пыточных камер», где отсутствует сантехника, а на стене и потолке завелась плесень, содержится директор АНО «Музей славянской культуры» Антон Голубцов.

«Мы, думая о том, как могли упустить из виду столь страшное место, немедленно выехали с моим коллегой Богданом Эбертом в изолятор. Если кратко, то, говоря словами самого Антона Голубцова: "Я сутки находился в той камере (номер 307), камера уставшая, но не выглядит так, как ее представили в СМИ»,— написал Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

Секретарь ОНК утверждает, что в Москве существует проблема с «перелимитом» людей в следственных изоляторах, в связи с чем ремонт камер осуществляется постепенно. «Две камеры отремонтировали, работу приняли, следующие камеры ремонтируют»,— пояснил господин Мельников.

Он добавил, что члены ОНК пообщались с сотрудниками СИЗО, «изучили доступную документацию». Алексей Мельников рассказал, что Антон Голубцов пробыл в 307-й камере около суток, затем там приступили к плановому ремонту, а арестованного перевели в другую камеру. Пост правозащитника сопровождается фотографией камеры, где содержится Антон Голубцов, а также 307-й камеры.

Лусине Баласян