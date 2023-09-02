НПО Лавочкина после 2030 года планирует доставить грунт с Фобоса

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина (входит в «Роскосмос») намерено после 2030 года запустить российскую межпланетную станцию «Бумеранг». Она должна доставить грунт со спутника Марса Фобос.

О сроках говорится в материалах предприятия, с которыми ознакомился ТАСС. Первый этап экспедиции предполагает исследование и Марса, и двух его спутников «дистанционными и контактными методами». Основными задачами называется посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставка образцов вещества Фобоса на Землю.

Было известно, что «Бумеранг» должен доставить около 600 граммов грунта. В 2016 году предполагалось участие в проекте Европейского космического агентства, но оно отказалось от сотрудничества с РФ после ввода войск на Украину.

Ожидается, что аппарат будет запущен с космодрома Восточный с помощью «Ангары». Его вес составит 6,5 т. «Бумеранг» должен выйти на орбиты вокруг Марса, Фобоса и Деймоса и провести их дистанционное изучение. После этого устройство должно совершить мягкую посадку на Фобос и взять образцы. Планируется, что к Земле отправится возвращаемый аппарат, который должен приземлиться на территории России.

Леонид Уварчев