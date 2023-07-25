Облизбирком пересчитал кандидатов

Все четыре кандидата на пост губернатора Тюменской области собрали подписи для прохождения муниципального фильтра. При этом глава облизбиркома Игорь Халин отметил высокую активность политических партий на выборах разного уровня. По его словам, наиболее острая конкуренция наблюдается на выборах в думу Тюмени, где на 36 мандатов претендуют 278 человек. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в регионе решили не применять, но избирком пообещал в случае необходимости запустить его на президентских выборах в 2024 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменский облизбирком намерен обеспечить явку на осенних выборах не менее 50%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тюменский облизбирком намерен обеспечить явку на осенних выборах не менее 50%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2023 году в Тюменской области пройдут 36 избирательных кампаний. На выборы разного уровня выдвинулись 417 кандидатов, 218 из них уже зарегистрированы. «Политические партии в этом году активны. Своих кандидатов выдвигают как парламентские, так и непарламентские — это “Коммунисты России” и Партия пенсионеров»,— рассказал на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

В 2023 году жители Тюменской области выберут губернатора, двоих депутатов в облдуму, весь состав гордумы Тюмени и депутатов других представительных органов. По данным на 1 июля, в Тюменской области зарегистрированы 1,1 млн избирателей. В сумме с ЯНАО и ХМАО, которые принимают участие в региональных выборах, численность избирателей составляет 2,6 млн избирателей. Выборы в Тюменской области пройдут в один день — 10 сентября.

На выборы губернатора Тюменской области кандидатов выдвинули четыре парламентские партии. «Единая Россия» отправила действующего главу региона Александра Моора, КПРФ — депутата облдумы Ивана Левченко, ЛДПР — депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — председателя регионального отделения Владимира Пискайкина.

«Для участия в выборах кандидаты должны преодолеть так называемый муниципальный фильтр — собрать в свою поддержку подписи депутатов муниципального уровня и глав муниципальных районов. Минимальное количество — 205 подписей, максимальное — 215. Все кандидаты представили максимальное количество подписей»,— сообщил господин Халин. Он уточнил, что сейчас областная избирательная комиссия проверяет подписи, после чего кандидаты, преодолевшие барьер, будут зарегистрированы.

Всего на выборах губернатора Тюменской области задействуют 64 территориальные комиссии: 29 в Тюменской области, 13 в ЯНАО и 22 в ХМАО. По словам Игоря Халина, избирком намерен обеспечить явку минимум 50%. «На явку как работали, так и будем работать. Явка чем больше — тем лучше»,— пояснил он.

Наиболее острая конкуренция разворачивается на выборах в тюменскую городскую думу. Выдвинуто 278 кандидатов. «На 10 мандатов, которые распределяются по партспискам, выдвинуто 126 кандидатов. Еще 152 кандидата поборются за 26 мандатов, распределяемых по округам. Конкуренция около шести кандидатов на место. Сегодня зарегистрировано 108 кандидатов, из них 59 — по единому округу, 49 — по одномандатным округам. Отказ в регистрации только один — по избирательному округу №13 в отношении самовыдвиженца, который сдал подписи, признанные недействительными»,— отметил Игорь Халин.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Тюменской области пока решили не проводить. «Когда мы говорим о выборах губернатора и депутатов в облдуму, нужно понимать, что регион сложный, и требуются технические доработки»,— пояснил господин Халин. По его словам, систему могут применить в регионе на выборах президента в 2024 году. «Сейчас подготовка к предстоящим выборам рассматривается как генеральная репетиция перед выборами главы государства. И не исключено, что там будет ДЭГ, но пока конкретики нет. Вопрос достаточно серьезный, и применение таких экспериментальных вещей на президентских выборах нужно серьезно обдумать. Есть определенные риски, человеческий и технический факторы. Поживем, посмотрим, наработаем, но, если что, мы готовы»,— сказал он.

Игорь Халин сообщил, что в Тюмени на базе ДК «Нефтяник» будет развернут экстерриториальный участок для голосования проживающих в регионе избирателей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Там они смогут удаленно участвовать в выборах, проводимых на присоединенных территориях.

Избирательные участки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ, где могли бы проголосовать военнослужащие из Тюменской области, облизбирком открывать не планирует. «Мы прорабатывали этот вопрос. Решение зависело от того, насколько много в зоне СВО находится граждан, которые имеют право участвовать в выборах, и насколько рискованно организовывать и проводить там голосование. Мы посмотрели, посчитали, поняли, что зона боевых действий не охватывается, и определили, что не будем создавать там свои участки»,— пояснил господин Халин.

Катерина Якушева