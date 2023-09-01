Scope: госдолг Китая превысит ВВП к 2027 году

К 2027 году суверенный долго КНР превысит 100% внутреннего валового продукта. Такие оценки приводятся в докладе европейского рейтингового агентства Scope Ratings, которое в мае этого года снизило кредитный рейтинг Китая с A+ до A. «Ухудшающиеся среднесрочные экономические прогнозы еще больше усиливают давление на государственные финансы Китая, а темпы реформ замедлились»,— отмечает аналитик агентства Эйко Сиверт.

Уровень госдолга Китая увеличивался уже давно, отмечается в докладе, еще за десять лет до пандемии. В 2010 году он составлял 34% от ВВП, а к 2019 году уже вырос до 60%. Меры финансового стимулирования в период пандемии привели к тому, что госдолг достиг 77% от ВВП в 2022 году. Поэтому, отмечают эксперты агентства, вполне логично, что через несколько лет он вырастет до 100%. Эксперты отмечают, что централизованная экономическая модель Китая способна стимулировать эффективные структурные реформы, учитывая жесткий контроль правительства страны над значительными частями внутренней экономики, включая банковский сектор. Если бы такого контроля не было, считают в Scope Ratings, нынешние проблемы Китая в секторе недвижимости привели бы к гораздо более серьезным последствиям.

Тем не менее сейчас очень высок риск выбора неверной финансовой политики КНР и, как указывают эксперты, в поставленные китайским руководством задачи по показателям роста вмешиваются такие факторы, как демографические сдвиги. В частности, в 2022 году население Китая сократилось на 850 тыс. человек, и это первое сокращение населения страны с 1961 года. Это может сорвать планы правительства КНР по удвоению экономики к 2035 году при среднем ежегодном росте около 4,8%. В Scope Ratings считают, что скорее возможен рост в пределах 4%.

Алена Миклашевская