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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $32 млрд

Состояние богатейших людей России увеличилось на $32,01 млрд. Это следует из «Индекса миллиардеров» Bloomberg Billionaires Index, в котором агентство регулярно отслеживает состояние предпринимателей на основе стоимости акций подконтрольных им компаний.

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Вагит Алекперов

Вагит Алекперов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Владимир Лисин

Владимир Лисин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Леонид Михельсо

Леонид Михельсо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Леонид Федун

Леонид Федун

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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Вагит Алекперов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Владимир Лисин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Леонид Михельсо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Геннадий Тимченко

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Леонид Федун

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

В пятерку наиболее разбогатевших с начала этого года россиян вошли:

  • Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов + $7,25 млрд (всего $22,6 млрд);
  • Основатель НЛМК Владимир Лисин + $4,36 млрд (всего $24,2 млрд);
  • Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон + $3,49 млрд (всего $28,1 млрд);
  • Совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадий Тимченко + $3,13 млрд (всего $14,9 млрд);
  • бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун + $2,91 млрд (всего $8,78 млрд).

Наибольшие потери с начала 2023 года понесли Сулейман Керимов (- $1,03 млрд), Роман Абрамович (- $504 млн) и Вячеслав Кантор (-$466 млн).

Всего в Bloomberg Billionaires Index указано состояние 500 богатейших людей планеты, среди них — 25 граждан России.

Петр Бузлаев

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