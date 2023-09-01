Bloomberg: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $32 млрд

Состояние богатейших людей России увеличилось на $32,01 млрд. Это следует из «Индекса миллиардеров» Bloomberg Billionaires Index, в котором агентство регулярно отслеживает состояние предпринимателей на основе стоимости акций подконтрольных им компаний.
1 / 5
В пятерку наиболее разбогатевших с начала этого года россиян вошли:
- Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов + $7,25 млрд (всего $22,6 млрд);
- Основатель НЛМК Владимир Лисин + $4,36 млрд (всего $24,2 млрд);
- Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон + $3,49 млрд (всего $28,1 млрд);
- Совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадий Тимченко + $3,13 млрд (всего $14,9 млрд);
- бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун + $2,91 млрд (всего $8,78 млрд).
Наибольшие потери с начала 2023 года понесли Сулейман Керимов (- $1,03 млрд), Роман Абрамович (- $504 млн) и Вячеслав Кантор (-$466 млн).
Всего в Bloomberg Billionaires Index указано состояние 500 богатейших людей планеты, среди них — 25 граждан России.