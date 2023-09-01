Путин и Жапаров дали старт строительству в Киргизии школ с обучением на русском

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ, обучение в которых будет проходить на русском языке. Владимир Путин принял участие в церемонии дистанционно. Он присоединился к мероприятию по видеосвязи из мастерской управления «Сенеж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

С разрешения господ Путина и Жапарова на месте строительства школ в Бишкеке, Баткене и Караколе приступили к закладке первого камня в основаниях зданий. «Конечно, с удовольствием разрешаю и, более того, прошу вас — начинайте работу»,— сказал Владимир Путин. «Разрешаю»,— сказал следом Садыр Жапаров.

В приветственном слове президент России выразил надежду, что строители новых школ «сработают качественно и быстро», и уже в 2026 году «ученики сядут за парты». Всего до 2027 года российская сторона планирует построить в Киргизии девять школ с обучением на русском.

Россия и Киргизия подписали соглашение о строительстве в республике школ с обучением на русском языке в марте. Работать в школах будут как российские, так и киргизские преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России. Таким образом, по словам Владимира Путина, удастся объединить педагогический и образовательный потенциал двух стран, а также обеспечить высокое качество обучения. Выпускники школ получат два аттестата — российский и киргизский. В настоящее время в Киргизии действует 251 школа с преподаванием на русском языке.