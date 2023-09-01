В Каменске-Уральском арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал до 10 октября Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 16-летней школьницы. В пресс-службе суда сообщили, что ему также инкриминируют кражу (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

В суде также уточнили, что этот самый «велосипедист», который попал на камеры видеонаблюдения в день смерти подростка. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал, что велосипедистом оказался житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, а в последнее время замкнуто жил один в трехкомнатной квартире.

«Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Он проверяется на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. По данным издания, ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом. Впоследствии волонтеры собрали записи с камер видеонаблюдения, на которые попала школьница, заметив, продолжительное время за ней едет велосипедист.

Мужчину задержали в конце августа. Мужчина заявил следователям, что не следил за девушкой, а их маршруты просто совпали. Однако, когда он возвращался обратно, то якобы увидел, что подростку стало плохо, и она легла в канаву. После этого, по его словам, он взял телефон подростка и скрылся.

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