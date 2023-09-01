Кандидат в президенты Рамасвами: подрыв «Северных потоков» был ошибкой

Предприниматель Вивек Рамасвами, который претендует на выдвижение в президенты США от республиканцев, прокомментировал взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. По его словам, США допустили ошибку, когда подорвали газопроводы, поскольку это привело к укреплению экономических отношений России с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Причина, по которой они (отношения России и Китая.— "Ъ") ценнее, заключается в том, что мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", а также наложив санкции на Россию», — сказал господин Рамасвами в эфире Fox News.

Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инциденты «актами международного терроризма». Расследование произошедшего ведут Германия, Дания и Швеция.

Предположение о том, что США причастны ко взрыву российских газопроводов, впервые выдвинул американский журналист Сеймур Херш 8 февраля. В статье со ссылкой на анонимный источник он утверждал, что «Северные потоки» подорвали в ходе секретной американской операции.