При оформлении ипотеки для IT-специалистов отменили требования к зарплате

Правительство смягчило условия ипотечных займов для IT-специалистов. Теперь льготная ипотека до 36 лет оформляется без требований к уровню минимальной зарплаты. Документ размещен на сайте правительства.

Прежде в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалисты должны были зарабатывать не менее 120 тыс. руб. в месяц, не менее 150 тыс. руб. в Москве, в других городах — 70 тыс. руб. в месяц. В правительстве считают, что документ позволит большему числу IT-специалистов купить жилье на выгодных условиях.

Льготные ипотеки для IT-специалистов были запущены в 2022 году. Ставка по ним составляет до 5% годовых. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для регионов-миллионников — 18 млн руб., для остальных — 9 млн руб.

Анастасия Ларина