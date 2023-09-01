Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил пять новых инвестпроектов

Четыре новых резидента появятся в особой экономической зоне «Кулибин» в Нижегородской области. Региональный экспертный совет одобрил заявки компаний «Агро-Пест», «Комплексный завод специализированной продукции», «НПО «Красный Октябрь», «Первый завод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, «Агро-Пест» инвестирует 1,6 млрд руб в создание производства инсектицидов, агрохимикатов и агрохимических продуктов для защиты сельскохозяйственных культур.

НПО «Красный Октябрь» планирует создать производство твердосплавных стержней и осевого твердосплавного инструмента (фрезы, сверла, развертки, резцовые вставки, зенкеры). Объем инвестиций в проект составит 3 млрд руб.

«Первый завод» намерен реализовать проект по строительству производственного комплекса по обработке металла. Предприятие будет специализироваться на изготовлении строительных металлических конструкций. Объем инвестиций в проект составит 705 млн руб.

«Комплексный завод специализированной продукции» создаст производство полиэтиленовых труб и фитингов.

Также совет повторно рассмотрел проект ТПК «Евросталь» по созданию производственно-складского комплекса по обработке металла. Объем инвестиций в проект составит 486 млн руб. Стоимость проекта увеличилась на 130,38 млн руб. посравнению с предыдущей заявкой.

По данным областного правительства, общий объем инвестиций по всем пяти проектам состоит около 7 млрд руб.

Андрей Репин