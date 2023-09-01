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Коммерсантъ FM
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Курская АЭС после атаки беспилотника работает штатно

Курская АЭС в городе Курчатове продолжает работать в штатном режиме после удара беспилотника по городу сегодня утром. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного»,— говорится в сообщении.

Сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке двух беспилотников на Курчатов. Позднее он уточнил, что в атаке участвовали не два, а один дрон. Беспилотник попал в нежилое здание и незначительно повредил его фасад.

Анастасия Ларина

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