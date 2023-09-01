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Еще одна группа военнослужащих отправилась из Удмуртии

В столице Удмуртии 31 августа состоялась отправка новой группы военнослужащих. Мужчины направляются в воинские части для прохождения обучения и дальнейшей службы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что отправки в республике происходят по несколько раз в неделю. Как рассказал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту майор Альберт Кононов, отправиться служить могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие необходимые процедуры отбора.

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