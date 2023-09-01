Татарстанский депутат призвал увеличить численность армии в зоне СВО до 1 млн человек

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев призвал увеличить численность армии РФ в зоне специальной военной операции (СВО) до 1 млн человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

При этом он привел в пример ситуацию во время ВОВ. «В первый год Великой Отечественной войны, когда Красной армии приходилось вести оборонительные сражения, пусть и отступая, в ее составе насчитывалось от 4 до 7 миллионов военнослужащих. Но позже, когда пришла пора наступать, численный состав Красной армии был увеличен до 10-11 миллионов человек»,— отметил господин Шарафиев.

По его словам, в настоящее время армия России использует в рамках спецоперации от 300 тыс. до 500 тыс. человек. На протяжении последнего полугодия РФ держит оборону по всей линии фронта, в связи с чем личный состав уже измотан. Увеличение численности бойцов позволит, по мнению депутата, перейти к активному наступлению.

"Ъ-Казань"