Красноярскому избиркому пожаловались на фейк о новом кандидате от ЕР

Около 30 школ, гимназий и лицеев Красноярска 30 августа получили электронные сообщения с требованием провести пикеты в поддержку Бохана В. С., якобы выдвинутого «Единой Россией» (ЕР) кандидатом на должность губернатора края. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии, рассмотревшей жалобу на рассылку.

По данным крайизбиркома, направленные в учебные учреждения материалы содержали, в том числе, изображения агитационного плаката с лозунгами «Выбор уже сделан!», «Бохан здесь власть!» и т. д. В материалах указывалось, что ЕР якобы сменила своего кандидата и в связи с этим поручило «провести агитационные пикеты в поддержку нового кандидата для информирования населения и трудовых коллективов, а также с целью демонстрации текущего курса государства». Напомним, что кандидатом от ЕР на губернаторских выборах является врио главы региона Михаил Котюков.

Крайизбирком на своем заседании 31 августа принял решение обратиться в главное управление МВД по Красноярскому краю «с представлением о пресечении распространения аудиовизуального агитационного материала» и привлечении его распространителей к ответственности.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут 8-10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский