Минфин дождался реэмиссии

Нижегородская область планирует до конца года разместить облигационный заем объемом 9 млрд руб. Ранее регион не планировал выходить на финансовый рынок, но сейчас минфину необходимо погасить части предыдущих займов с 2016 года и бюджетных кредитов. Срок расчета по этим обязательствам наступил в 2023 году, однако привлечь для замещения кредиты коммерческих банков на эти цели не удалось. Эксперты с осторожностью комментируют намерение нижегородских властей продать облигации инвесторам, отмечая, что после повышения ставки ЦБ никто из регионов пока не размещал облигационные займы и спрогнозировать условия рынка и спрос очень трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нижегородском минфине уверены, что новый заем на размер госдолга не повлияет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В нижегородском минфине уверены, что новый заем на размер госдолга не повлияет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В августе губернатор Глеб Никитин своим постановлением установил предельный объем размещения государственных ценных бумаг Нижегородской области в размере 9 млрд руб. В региональном министерстве финансов подтвердили, что в четвертом квартале 2023 года область планирует разместить облигационный заем. Привлечение 9 млрд руб. внешнего финансирования необходимо для погашения ранее принятых долговых обязательств, срок по которым наступил в 2023 году.

Это части облигационных займов 2016-го, 2018-го и 2019 годов на общую сумму 7,5 млрд руб. и часть федеральных бюджетных кредитов на общую сумму 1,5 млрд.

Как пояснили в минфине, размещение облигационного займа 2023 года будет осуществляться путем открытой подписки на площадке ПАО «Московская биржа». Прогнозов по процентной ставке облигаций в министерстве не делают, отметив, что спрос на ценные бумаги Нижегородской области будет определяться в ходе торгов.

«Размещение облигационного займа в сумме 9 млрд руб. для погашения ранее привлеченных заимствований не повлечет за собой увеличение объема государственного долга. Следует отметить, что все текущие расходы регионального бюджета покрываются собственными доходами. Привлечение заимствований нужно для направления значительного объема средств на масштабные социально значимые проекты. Это строительство школ, детских садов, строительство дорог и так далее», — подчеркнули в минфине. Там напомнили, что в структуру государственного долга Нижегородской области также входят инфраструктурные бюджетные кредиты. Они, в частности, позволяют реализовывать такие масштабные проекты, как модернизация городского электротранспорта, строительство метро и ледовой арены в Нижнем Новгороде.

По состоянию на 1 августа государственный внутренний долг Нижегородской области составляет 135,84 млрд руб. Из них 101,6 млрд приходится на бюджетные кредиты и 34 млрд — на государственные ценные бумаги.

Что касается погашения более ранних облигационных займов, то еще при формировании областного бюджета на 2023 год в минфине планировали привлечь для этого кредиты коммерческих банков. «В 2022 году и начале 2023 года облигационный рынок был в упадке, поэтому пошли по этому пути. Однако коммерческие банки на аукцион не пришли. Поэтому и было принято решение о выпуске облигаций», — сообщили в правительстве.

Аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Козлов отметил, что размещение займа планируется в четвертом квартале, поэтому достаточно сложно наперед оценить условия с уровнем ставок и инвестиционным спросом. «Многое будет зависеть от динамики инфляции и валютного курса. Но если говорить в общих чертах и ориентироваться на первичный рынок корпоративных эмитентов, то спрос есть. Эмитенты успешно размещаются, даже несмотря на то, что в условиях роста ставок инвесторы перекладывают большую часть своих средств в короткие ликвидные инструменты денежного рынка», — отметил эксперт.

Он добавил, что регионы довольно редко предлагают свои бумаги, поэтому спрос оценить проблематично. К тому же после повышения ключевой ставки ЦБ никто из субъектов и муниципалитетов не размещался в новых условиях.

Наиболее свежий выпуск в конце июля на платформе «Финуслуги» предлагала Калининградская область, тогда ее ценные бумаги инвесторы раскупили за 12 часов. «В принципе, проблем со спросом на облигации в этом году не испытывали ни Ульяновская область, ни Республика Башкортостан, ни Москва», — заметил аналитик.

Председатель бюджетной комиссии думы Нижнего Новгорода банкир Марк Фельдман также считает, что нижегородские областные ценные бумаги раскупят. «Нижегородской области нужно покрывать свои расходы и ее облигационный заем будет востребован. Несомненный плюс займа в том, что это длинный инструмент со сроком, как правило, пять лет. Но весь вопрос в конъюнктуре: под какой процент разместится область, какая в дальнейшем будет ключевая ставка. Вскрытие покажет», — пошутил депутат.

Иван Сергеев