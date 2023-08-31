Сергей Кириенко рассказал молодежи о свободе

Суверенитет гарантирует свободу выбора и право самим принимать решения, но его наличие не должно приводить к отказу от любых зарубежных практик. Об этом заявил в четверг первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на встрече с участниками форума «Территория смыслов», отвечая на вопрос об отказе от Болонской системы образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мне кажется, что вопрос опоры на свою систему образования, культуру, СМИ и промышленность не может и не должен быть инструментом ограничения,— указал господин Кириенко.— Это же вопрос, наоборот, про свободу. Что такое суверенитет? Для меня это свобода выбора, от зависимости, от того, что мне что-то навязывают». По мнению представителя Кремля, важно избегать и «оборотной стороны», то есть отказа от всего чужого: «Большие прорывы России многократно происходили, когда мы усматривали лучшее в мире, забирали и перестраивали».

Отвечая на другие вопросы, Сергей Кириенко посоветовал не выбирать администрацию президента для старта карьеры (для начала лучше попробовать что-то «ближе к людям») и предположил, что план развития молодежного «Движения первых» после 2030 года уже не будет зависеть от кремлевских чиновников и от него лично: «Никто вам не ответит, что произойдет в 2029 или 2030 году: во-первых, это будет зависеть от вас, во-вторых, это будет зависеть от того, что меняется и происходит в мире. Я считаю, такие вещи не надо детально расписывать в качестве плана: направление должно быть, ориентир должен быть, а все остальное надо делать вместе».

Вопросы участников форума предваряла лекция господина Кириенко о десяти его собственных управленческих принципах. Среди них — необходимость «признать, что проблема — моя», а также тезисы «управлять можно всем», «любая проблема содержит в себе решение» и «тренд важнее состояния». Помимо этого первый заместитель главы администрации президента убежден в том, что «трудностям нужно радоваться», а «побеждает тот, кто сдается на две секунды позже». Подытоживает этот перечень постулат «идеи и воля людей способны изменить мир». «Сегодня время тектонических изменений, а любое время изменений — это время возможностей. Как вы ими воспользуетесь, зависит только от вас. Но на самом деле сегодня в мировом пространстве Россия реально является страной возможностей»,— сообщил слушателям Сергей Кириенко.

Григорий Лейба