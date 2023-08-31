Офицер изменил службе с супругой

Начальник отдела МВД по Басманному району столицы Сергей Андреев арестован Тушинским райсудом Москвы. Подполковник полиции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии СКР, он, действуя вопреки интересам службы, помогал юридическому бюро, где работает его жена, отправляя запросы по уголовному делу. Офицер злоупотребления отрицает, а его защита отмечает, что, пока бумаги ходили по инстанциям, дело о махинациях прекратили по требованию прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, подполковник Андреев был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга 30 августа, в который прилетел из Сочи. Полицейский находился в отпуске с семьей и к 1 сентября собирался на «Сапсане» вернуться в Москву и выйти на работу.

В столицу после задержания его привезли в машине, поместили в ИВС, а потом отправили в суд для избрания меры пресечения. Как пояснил “Ъ” адвокат Михаил Мушаилов, его подзащитный знал о возбужденном около месяца назад уголовном деле о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и давал следователям СКР подробные пояснения. «Все сообщения о том, что он собирался скрыться, являются вымыслом»,— отметил защитник.

Между тем, по версии СКР, подполковник действовал в интересах не службы, а своей жены Юлии и адвокатского бюро «S&K Вертикаль», где она работает.

В апреле-мае этого года одна из сотрудниц адвокатского образования выступила в качестве заявителя об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено соответствующее уголовное дело. Однако потом материалы были истребованы для проверки в Следственный департамент МВД, а вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении. Как считают в СКР, офицер распорядился продолжать работу по расследованию и отправить ряд запросов о проводке денег и проведении еще ряда мероприятий, чем и нарушил закон.

По версии следствия, это было коррупционное преступление «против государства и власти».

Причем оно, как следовало из выступления следователя в суде, было совершено с использованием должностных полномочий не только «в личных интересах», но и в интересах иностранной коммерческой организации «с целью незаконного изъятия финансовых активов» гражданина России, признанного потерпевшим. При этом представитель последнего утверждал в суде, что офицер фактически изменил родине, так как действовал в интересах структур из Латвии, то есть государства, недружественного для России.

«Мы были против любой меры пресечения, но суд нас не услышал, поместив моего подзащитного под арест на один месяц и два дня»,— сообщил Михаил Мушаилов. По его словам, подозрения надуманны, так как запросы, которые вменяются офицеру в вину, были направлены, когда расследование официально еще велось, но ответы на них пришли уже после его прекращения. «Закон не предусматривает отмены запросов, да и неясно, сколько времени понадобится на получение по ним ответов, так в чем же здесь преступление?» — возмутился он. Защита намерена обжаловать арест.

Сергей Сергеев, Владислав Трифонов