Археологи копают под храм

Cуд в Уфе рассмотрит иск медиаменеджера Рауфы Рахимовой и археологов Фларита Сунгатова и Альфии Султановой к Уфимской епархии РПЦ с требованием запретить как незаконное строительство храма Всех Святых на месте объекта культурного наследия федерального значения «Городище Уфа II». Истцы ссылаются на конституционные нормы по сохранению памятников истории и просят признать недействительным выданное мэрией в мае разрешение. В Уфимской епархии на запрос „Ъ“ не ответили, а в администрации Уфы обещали сформулировать свою правовую позицию позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова стала одним из истцов в споре с мэрией Уфы по вопросу строительства храма

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Рауфа Рахимова стала одним из истцов в споре с мэрией Уфы по вопросу строительства храма

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Историческое городище, территория которого стала предметом судебного спора, обнаружено учеными в башкирской столице в 1953 году, а с 1961 года является историко-археологическим памятником. Археологи относят основание городища к IV веку. На месте раскопок нашли элементы домов, домашнюю утварь, костяные, глиняные и металлические орудия труда, женские украшения, серебряные монеты и кости животных.

Вопрос строительства туристического объекта рядом с городищем обсуждается в Башкирии с 2006 года. Место рядом с памятником долгое время было предметом споров с застройщиками, в том числе с Фондом жилищного строительства (ФЖС). В 2014 году общественникам удалось добиться того, что ФЖС исключил зону городища из хозяйственного освоения. В 2019 году правительство Башкирии планировало построить рядом с «Городищем Уфа II» туристско-развлекательный объект с парком отдыха и «археологическим окном» — ямой площадью 25 кв. м и глубиной 4 м, где можно будет увидеть место раскопок и макет средневекового города.

Однако позже власти определили для этой территории новое назначение. В мае 2023 года, говорится в иске медиаменеджера Рауфы Рахимовой и археологов, кандидатов исторических наук Фларита Сунгатова и Альфии Султановой, Уфимской епархии отделом градостроительного контроля городской администрации было выдано разрешение на строительство храма Всех Святых. Строительство, подчеркивают истцы, запланировано рядом с «Городищем Уфа II»: застройщик успел возвести там свайный фундамент. «На наш взгляд, возведение не только здания храма, но каких-либо иных объектов капитального строительства на территории “Городища Уфа II” запрещено законом»,— говорится в заявлении. Поэтому, по мнению истцов, разрешение на строительство храма является незаконным. Гос-

охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач государства, напоминают они, а сам иск направлен на реализацию конституционного долга по сохранению памятников истории и культуры. Поскольку объект культурного наследия может быть уничтожен до принятия судом решения, истцы предложили принять обеспечительные меры, запретив проведение работ до решения суда.

В начале августа Октябрьский райсуд, куда поступил административный иск, пришел к выводу, что рассматривать дело должен Кировский райсуд, так как спорная территория находится в Кировском районе Уфы. Это решение было оспорено в Верховном суде, который и обязал в среду Октябрьский райсуд приступить к рассмотрению заявления Рауфы Рахимовой, Фларита Сунгатова и Альфии Султановой. Авторы заявления также просят признать недействительным выданное мэрией разрешение на строительство храма.

В Уфимской епархии на запрос „Ъ“ не ответили. В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что мэрия «сформулирует свою правовую позицию по данному вопросу» после принятия иска к производству.

Строительство любых объектов в пределах охранных зон возможно только после проведения государственной историко-культурной экспертизы и согласования ее результатов со специальным ведомством, напомнил адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Если такая экспертиза проведена и согласована, то храм может быть построен при соблюдении условий для охраны памятников культуры. Таким образом, перспективы иска будут зависеть от того, проводилась ли такая экспертиза»,— полагает он.

Венера Хисамова