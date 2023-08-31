Британских полицейских будут увольнять автоматически за грубые нарушения

Британские власти готовят ужесточение дисциплинарных требований к сотрудникам полиции, предусматривающие, в частности, немедленное увольнение полицейского, совершившего грубый проступок или уголовно наказуемое преступление. Такими мерами власти Великобритании хотят восстановить доверие к правоохранительным органам, подорванное целой чередой громких скандалов. Ожидается, что изменения вступят в силу ближайшей весной, сообщает Sky News.

Уровень доверия к сотрудникам полиции в Великобритании упал до исторически низкого уровня после нескольких недавних преступлений, совершенных полицейскими. В их числе похищение, изнасилование и убийство сотрудником лондонской полиции Уэйном Каузенсом 33-летней Сары Эверард в марте 2021 года. За это Уэйн Каузенс был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В феврале нынешнего года в тюрьму был отправлен сотрудник того же подразделения лондонской полиции Дэвид Кэррик, который оказался серийным насильником: была доказана его причастность к 48 изнасилованиям и 37 другим тяжким правонарушениям. При этом расследование в отношении Дэвида Кэррика выявило серьезные нарушения процедуры отбора кандидатов для службы в полиции. Дэвид Кэррик успешно прошел необходимые комиссии, при этом неоднократно фигурировал в жалобах в полицию от граждан в связи с агрессивным поведением.

Ужесточение дисциплинарных требований предусматривает не только увольнение за уже совершенные грубые правонарушения или преступления. Полицейские будут регулярно проходить комиссии для проверки на годность к несению службы. Регулярные дисциплинарные комиссии будут проходить под председательством старших офицеров полиции и с участием независимых юристов. Кроме того, будут расширены полномочия главных констеблей в увольнении допустивших правонарушения полицейских. Список правонарушений, за которые полицейским будет грозить немедленное увольнение, в настоящее время разрабатывается министерством внутренних дел Великобритании.

В соответствии с действующими сейчас правилами, полицейский не может быть уволен автоматически: всякий такой случай рассматривается дисциплинарной комиссией. Комиссии же, по мнению многих наблюдателей, склонны проявлять мягкость в отношении сотрудников полиции.

Алена Миклашевская