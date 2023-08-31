Депутат Яна Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на лечение детей

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила расширить действие маткапитала — дать возможность тратить его на лечение ребенка. Такую инициативу она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщила парламентарий в своем telegram-канале.

По словам Яны Лантратовой, она получает от граждан предложения о возможности тратить средства маткапитала на лечение больных детей.

«Как отмечают заявители, зачастую родители сталкиваются с проблемами, связанными с необходимостью проведения дорогостоящей хирургической операции либо лечения новорожденного ребенка при наличии соответствующих медицинских показаний. В основном родители такого ребенка из-за нехватки средств вынуждены осуществлять сбор необходимых финансовых средств, размещая объявления и видеоролики на ТВ, в СМИ и соцсетях»,— пояснила Яна Лантратова.

Помимо федеральной программы маткапитала, в 77 субъектах РФ, среди которых и Челябинская область, действует система выплат на лечение детей в рамках региональных программ маткапитала.

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