Школьные моды

Накануне 1 Сентября и начала учебного года стоит подумать о школьном гардеробе. Все принадлежности уже куплены, подготовительные процессы закончены — значит, самое время пересмотреть классику мирового кино (или более современные картины) в поисках вдохновения. Мы выбрали несколько фильмов и один сериал, которые помогут определиться, на какой из бессмертных стилей стоит обратить внимание в этом полугодии.
«Академия Рашмор»
Один из ранних фильмов Уэса Андерсона, в центре сюжета которого находятся частная школа Рашмор и конфликт, который мы уже видели в других фильмах и романах: молодой ученик влюбляется в преподавательницу и соперничает с взрослым мужчиной за ее внимание. Фильм наполнен ставшими фирменными для Андерсона кадрами, цветовой гаммой и музыкой, однако отдельное внимание стоит обратить на униформу. Главный герой в исполнении Джейсона Шварцмана хотя и не самый звездный ученик академии, гордится своей принадлежностью к школе и с гордостью носит форму. Темно-синий пиджак с нашивкой и бежевые брюки чинос он сочетает с оксфордской рубашкой и полосатым галстуком — идеальный набор в стиле Лиги плюща. Красный берет можно добавить уже на собственное усмотрение.
«Общество мертвых поэтов»
Фильм, в котором школа играет не меньшую роль, чем ее ученики и учителя. Герои-студенты ходят в установленной форме, которая отлично смотрится и за пределами кампуса: рубашка, галстук, джемпер и пиджак с гербом школы поверх этого комбо. Внизу — серые классические брюки и черные лакированные ботинки. Такая форма — идеальная альтернатива скучному сочетанию «белый верх, черный низ». Особенно хорошо такая комбинация подойдет для учебных заведений со строгим дресс-кодом, но без собственной школьной формы. А в выходные можно последовать членам общества и выбрать более неформальную форму: свитер с косами или спортивную толстовку.
«Очень странные дела»
Последний сезон одного из самых популярных сериалов Netflix по праву считается почти безупречным. Создатели смогли вернуть знакомый дух первого сезона, добавили отлично прописанного злодея и в целом как будто вернулись к той версии сериала, в которую влюбился весь мир. Помимо фантастического зла в «Очень странных делах» фигурировало зло реальное — в лице старшеклассников, которые пытались найти и убить всех, кого подозревали в чем-то неладном (если сильно упрощать сценарий сезона). Эти же старшеклассники, стоит отметить, присвоили себе один из самых стильных элементов всего сериала — университетский бомбер выдуманной школы Хокинс. Большинство поклонников сериала обратили свое внимание на лонгсливы Hellfire Club, однако для любителей винтажного стиля американских колледжей победитель был только один — свободный бело-зеленый бомбер с нашивками и кожаными рукавами.
«Клуб ''Завтрак''»
Пожалуй, самый культовый «школьный» фильм из 1980-х. Сюжет пересказывать бессмысленно — лучше посмотреть фильм и почувствовать его настроение. Отдельно стоит отметить стиль главных героев, потому что здесь нашлось место абсолютно всем: спортсменам (тот самый университетский бомбер), хулиганам (рваные джинсы, клетчатая рубашка и перчатки без пальцев), готам (черный свитер в сочетании с длинным платьем), отличницам в розовых рубашках и обычным ребятам в свитерах и брюках. Главное — выбрать собственное направление, а детали для образа можно уже подсмотреть у кого-нибудь из героев. И совершенно необязательно ограничивать себя одним примером.