Школьные моды

Накануне 1 Сентября и начала учебного года стоит подумать о школьном гардеробе. Все принадлежности уже куплены, подготовительные процессы закончены — значит, самое время пересмотреть классику мирового кино (или более современные картины) в поисках вдохновения. Мы выбрали несколько фильмов и один сериал, которые помогут определиться, на какой из бессмертных стилей стоит обратить внимание в этом полугодии.

«Академия Рашмор»

Один из ранних фильмов Уэса Андерсона, в центре сюжета которого находятся частная школа Рашмор и конфликт, который мы уже видели в других фильмах и романах: молодой ученик влюбляется в преподавательницу и соперничает с взрослым мужчиной за ее внимание. Фильм наполнен ставшими фирменными для Андерсона кадрами, цветовой гаммой и музыкой, однако отдельное внимание стоит обратить на униформу. Главный герой в исполнении Джейсона Шварцмана хотя и не самый звездный ученик академии, гордится своей принадлежностью к школе и с гордостью носит форму. Темно-синий пиджак с нашивкой и бежевые брюки чинос он сочетает с оксфордской рубашкой и полосатым галстуком — идеальный набор в стиле Лиги плюща. Красный берет можно добавить уже на собственное усмотрение.

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«Общество мертвых поэтов»

Фильм, в котором школа играет не меньшую роль, чем ее ученики и учителя. Герои-студенты ходят в установленной форме, которая отлично смотрится и за пределами кампуса: рубашка, галстук, джемпер и пиджак с гербом школы поверх этого комбо. Внизу — серые классические брюки и черные лакированные ботинки. Такая форма — идеальная альтернатива скучному сочетанию «белый верх, черный низ». Особенно хорошо такая комбинация подойдет для учебных заведений со строгим дресс-кодом, но без собственной школьной формы. А в выходные можно последовать членам общества и выбрать более неформальную форму: свитер с косами или спортивную толстовку.

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«Очень странные дела»

Последний сезон одного из самых популярных сериалов Netflix по праву считается почти безупречным. Создатели смогли вернуть знакомый дух первого сезона, добавили отлично прописанного злодея и в целом как будто вернулись к той версии сериала, в которую влюбился весь мир. Помимо фантастического зла в «Очень странных делах» фигурировало зло реальное — в лице старшеклассников, которые пытались найти и убить всех, кого подозревали в чем-то неладном (если сильно упрощать сценарий сезона). Эти же старшеклассники, стоит отметить, присвоили себе один из самых стильных элементов всего сериала — университетский бомбер выдуманной школы Хокинс. Большинство поклонников сериала обратили свое внимание на лонгсливы Hellfire Club, однако для любителей винтажного стиля американских колледжей победитель был только один — свободный бело-зеленый бомбер с нашивками и кожаными рукавами.

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«Клуб ''Завтрак''»

Пожалуй, самый культовый «школьный» фильм из 1980-х. Сюжет пересказывать бессмысленно — лучше посмотреть фильм и почувствовать его настроение. Отдельно стоит отметить стиль главных героев, потому что здесь нашлось место абсолютно всем: спортсменам (тот самый университетский бомбер), хулиганам (рваные джинсы, клетчатая рубашка и перчатки без пальцев), готам (черный свитер в сочетании с длинным платьем), отличницам в розовых рубашках и обычным ребятам в свитерах и брюках. Главное — выбрать собственное направление, а детали для образа можно уже подсмотреть у кого-нибудь из героев. И совершенно необязательно ограничивать себя одним примером.

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Илья Петрук