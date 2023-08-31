Ставки на аренду торговых помещений в Новосибирске выросли на 4%

За первые семь месяцев 2023 года средние ставки аренды по свободным торговым помещениям Новосибирска выросли на 4%, подчитали компании «Отелит» и RID Analytics,. За тот же период другие сегменты рынка коммерческой недвижимости подросли более существенно: офисная недвижимость – на 7%, а производственно-складская – на 9%.

Наибольший рост арендных ставок отмечается на магазины Кировского района – на 11%. Одним из основных факторов этого роста эксперты называют активное строительство жилья в левобережной части города, что ведет к росту численности и плотности населения.

Наибольший объем предложений по аренде торговых объектов приходится на Октябрьский район – всего 18% от всех предложений по городу и пригороду. На Кировский район приходится 17% предложений. Самая низкая доля – у Первомайского района, в котором расположено лишь 2% от числа помещений, предлагаемых к аренде, сообщил директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Средние цены предложения по продаже торговых объектов за семь месяцев текущего года прибавили порядка 4%, как и сегмент производственно-складских помещений. А вот офисы подросли в цене меньше – на 2%.

«Преодолев в апреле текущего года «планку» в 90 тысяч руб. за квадратный метр, торговая недвижимость пока продолжает удерживаться выше этого уровня, а цены с тех пор практически не меняются», - комментирует сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова