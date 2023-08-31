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Руководитель воронежского ДИЗО Сергей Юсупов покинул пост

Руководитель департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Сергей Юсупов покинул свой пост. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник в правительстве региона. По его словам, указ об увольнении по собственному желанию уже подписан, господин Юсупов не является главой ДИЗО с сегодняшнего дня. Подробнее о причинах кадрового решения собеседник «Ъ-Черноземье» не сообщил. Вероятнее всего, пока исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель главы ДИЗО Ольга Провоторова.

Сергею Юсупову в сентябре этого года исполнится 65 лет. Он возглавляет ДИЗО с 2015 года. До этого с 2009 года замещал должность первого замруководителя ДИЗО. С 2007 по 2009 год был замдиректора ФГУ «Всероссийский центр карантина растений», гендиректором ЗАО «ГМЗ-НН», замгендиректора ОАО «Братцевское». С 2003 по 2006 год работал замначальника управления госимущества, замдиректора департамента экономических программ, анализа и управления государственным имуществом Минсельхоза России. Начинал карьеру в органах безопасности, где проработал с 1987 по 1991 год.

Мария Старикова, Андрей Цветков

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