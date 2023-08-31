8,25 процента составила средневзвешенная ставка по ипотеке в июле, сообщил ЦБ, показатель несколько снизился после 8,45% в июне. Объясняется это увеличением доли льготного кредитования в общем ипотечном портфеле, который сейчас оценивается в общей сложности в 15,7 трлн руб.,— до 56,1% с 51,7% в июне. Всего в июле выдано 646,5 млрд руб. ипотечных кредитов, что на 89,2% больше, чем годом ранее, когда объем ипотечного кредитования был на спаде, и на 3,2% выше показателя июня 2023 года. В августе средняя ставка по ипотеке вернется к росту из-за повышения 15 августа ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых и пересмотра рыночных ставок при их неизменности в рамках льготных программ.