В Дзержинске собрались «Кулибины»

Нижегородская корпорация развития попросила министра экономического развития РФ Максима Решетникова распространить механизм промышленной ипотеки на управляющие компании льготных налоговых зон. Инициатива обусловлена расширением особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Под ее промышленное и инфраструктурное развитие корпорация привлекает бюджетные и заемные средства. Вместе с этим на Волге планируется развивать интермодальные портовые хабы для экспортеров, этот потенциальный проект нижегородцы также просят наделить статусом ОЭЗ и нашли якорного инвестора, готового вложить свыше 6 млрд руб. Нижегородские запросы глава Минэкономразвития пообещал проработать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ищенко (слева) просил взять на карандаш идеи по развитию нижегородских ОЭЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Игорь Ищенко (слева) просил взять на карандаш идеи по развитию нижегородских ОЭЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин с заместителями, министрами и руководителем АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорем Ищенко представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову потенциал особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Льготная налоговая территория составляет свыше 720 га, в ее состав включены предприятия ДПО «Пластик», «Синтез Ока», а также промплощадка индустриального парка «Ока-Полимер». ОЭЗ «Кулибин» предполагает для своих резидентов пониженные ставки по налогу на прибыль и нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортному налогу.

Сейчас Корпорация развития как управляющая компания ОЭЗ занимается проектированием девяти промышленно-производственных корпусов общей площадью 27,5 тыс. кв. м, рассказал ее гендиректор Игорь Ищенко. На территории начали строить «Технопарк Н2О» с крупным лабораторным и испытательным комплексом, в перспективе запланирован жилой комплекс «Кулибин» на 5 тыс. жителей, а также социальная, деловая и транспортная инфраструктура с конгрессно-гостиничным комплексом на 11 тыс. кв. м, железнодорожная станция и вертолетные площадки.

Господин Ищенко рассказал, что резидентами технопарка сейчас являются девять компаний с общим объемом заявленных инвестиций в 14,3 млрд руб.

В процессе получения статуса резидента еще восемь организаций с проектами емкостью 11,6 млрд руб., еще 14 потенциальных участников подали заявки, обещая почти 60 млрд руб. вложений.

Нижегородское правительство рассчитывает, что к 2030 году объем инвестиций в организацию производств в ОЭЗ «Кулибин» достигнет 175 млрд руб., а налоговые отчисления за десять лет составят 20 млрд руб. Кроме того, управляющая компания прорабатывает крупный проект особой экономической портовой зоны на Волге, где планируется создать интермодальные грузовые терминалы. Как писал «Ъ-Приволжье», в речную ОЭЗ из трех портов планировалось привлечь 14,1 млрд руб., большую часть Корпорация развития рассчитывает получить от бизнеса. Впрочем, параметры представленного в мае инвестиционного проекта заметно сократились: теперь в нем фигурируют лишь два порта, а ожидаемый объем вложений сократился до 10,9 млрд руб. (из них 6,7 млрд — частные).

Резидентам хотят предложить льготу в виде 2% налога на прибыль в течение десяти лет, обнуление НДС, ввозных и вывозных таможенных пошлин. Необходимость создания речной ОЭЗ Игорь Ищенко объяснил проблемой с вывозом зерна из-за отсутствия в регионе развитой портовой инфраструктуры.

Однако планы развития ОЭЗ ограничены тем, что банки пока предоставляют промышленную ипотеку лишь желающим купить недвижимость или площадки под организацию производства. Промышленную ипотеку предложено распространить и на управляющие компании ОЭЗ, рассказал Игорь Ищенко после совещания с Максимом Решетниковым. «Корпорация развития при этом является самостоятельным заказчиком, застройщиком и собственником объектов ОЭЗ, которые мы возводим для бизнеса. Для нас стратегически важно принятие этих поправок», — подчеркнул господин Ищенко. Он добавил, что российского министра попросили рассмотреть и вопрос с присвоением статуса ОЭЗ будущей портовой зоны.

«Регион с такими реками должен обладать высоким экспортным потенциалом в Иран, на Ближний Восток и в Азию, а реальный каботаж сегодня составляет сущие проценты от общего объема перевалки грузов ”река—море” в стране и на Волге в частности. Реконструкция шлюзов Городца открывает перед нами перспективу речных перевозок на Север», — помечтал Игорь Ищенко. По его словам, под проект портовой ОЭЗ уже найден некий инвестор, готовый вложить свыше 6 млрд руб. Также в этом проекте заинтересована холдинговая компания «Логопром», крупный игрок на рынке речных грузоперевозок.

Максим Решетников сообщил «Ъ-Приволжье», что идея еще одной экономической зоны в Нижегородской области должна получить свое развитие.

«На примере ОЭЗ ”Кулибин” мы видим, что в 2020 году коллеги впервые обратились за получением статуса. Начали предметно этим заниматься и поняли, что попали в точку, поэтому дальше пришли за расширением территории ОЭЗ. Сконцентрировали ресурсы: воспользовались инфраструктурным бюджетным кредитом и коммерческим займом. Сегодня мы убедились, что строится инфраструктура, приходят резиденты. Это означает, что нижегородские коллеги абсолютно уверены в развитии этой экономической зоны. Мы исключительно позитивно смотрим на экономическую политику, которая проводится в Нижегородской области, и конструктивно принимаем все предложения, в том числе и критику», — отметил глава Минэкономразвития РФ.

Губернатор Глеб Никитин добавил, что коммерческие перспективы ОЭЗ оценил и Сбербанк, который предоставил кредит на развитие технопарка без государственных гарантий.

Роман Рыскаль