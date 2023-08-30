Приграничным банкротам сделали исключения

Арбитражные суды стали применять особые подходы к банкротству граждан, проживающих на обстреливаемых приграничных территориях Черноземья. Кредиторы не смогут рассчитывать на погашение долгов за счет средств, которые такие граждане получили от властей из-за вынужденного отъезда: суды признают эти выплаты «исключительным» случаем, который основан на «социальной политике» РФ, и позволяют выводить их из конкурсной массы. Также банкроты могут рассчитывать и на сохранение за собой недвижимости: вслед за арбитражными управляющими суды признают, что землю в приграничье продать маловероятно и торги нецелесообразны. Юристы считают исключение приграничной недвижимости из конкурсной массы на основании «неликвидности» «политизированным вопросом», который выбивается из практики и «откатывает регулирование на восемь лет назад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородские суды начали учитывать фактор СВО при банкротных спорах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Белгородские суды начали учитывать фактор СВО при банкротных спорах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Белгородской области вынес несколько ключевых определений по делам о банкротстве граждан, зарегистрированных или имеющих имущество в попадающей под украинские обстрелы приграничной зоне. Они были опубликованы в июле и в конце августа.

В феврале 2023 года суд ввел процедуру реализации имущества в отношении жителя Новой Таволжанки Шебекинского городского округа (регулярно попадает под обстрелы) Вануша Курехяна; финансовым управляющим был утвержден Дмитрий Димуша. В июне господин Курехян попросил исключить из конкурсной массы 60 тыс. руб. выплат, которые получил на основании постановления правительства Белгородской области: 50 тыс. руб.— в связи с частичной утратой имущества, 10 тыс. руб.— из-за «вынужденного переселения с территории проживания».

Суд удовлетворил заявление. Факт обстрелов Новой Таволжанки в определении признан «общеизвестным». Согласно закону о банкротстве, из конкурсной массы может быть исключено имущество гражданина общей стоимостью не более 10 тыс. руб. Но предоставление выплат из-за обстрелов было расценено как упомянутый в законе «исключительный случай», в рамках которого могут быть «выведены» и активы большей стоимостью — «в целях обеспечения самого должника и лиц, находящихся на его иждивении, средствами, необходимыми для нормального существования». «Суд учитывает правовую позицию Конституционного суда РФ, согласно которой законодатель… должен исходить из направленности политики Российской Федерации как социального государства»,— говорится в определении.

Напомним, схожим образом из конкурсной массы банкротящихся военнослужащих исключаются выплаты за участие в специальной военной операции. Суды признают, что эти выплаты являются целевыми и связаны с «особыми условиями труда, в том числе с повышенным риском получения увечий и инвалидности, вплоть до гибели гражданина». Но в отношении гражданских физлиц-банкротов в Черноземье подобных определений ранее не было.

Второе ключевое решение связано с перспективами продажи имущества должника, находящегося возле украинской границы. Финансовый управляющий белгородца Вадима Сизова Дмитрий Берестовой попросил исключить из конкурсной массы долю (1/5) участка площадью 2,1 тыс. кв. м в селе Солоти Валуйского городского округа (муниципалитет иногда попадает под обстрелы), принадлежащую должнику и его супруге. Кадастровая стоимость доли составила почти 22 тыс. руб. Управляющий указал, что продажа с учетом расходов на торги «существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов».

Также он просил учесть, что участок «находится в приграничной зоне, где существует постоянный риск обстрелов со стороны Украины в связи с проведением специальной военной операции»: «Вероятность реализации данного имущества на данный момент минимальна, проведение торгов приведет только к затягиванию процедуры банкротства».

Возражений от кредиторов не поступило. Суд согласился, что попытка продажи «приведет к неоправданным дополнительным расходам, затягиванию процедуры банкротства, что не может служить целям процедуры реализации имущества»: заявление было удовлетворено.

В обоих случаях кредиторы не стали обжаловать определения. В контексте выплат шансы на успешное оспаривание были бы невелики, считает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев: «Исключению из конкурсной массы подлежат получаемые должником социальные выплаты, алименты, страховые и социальные пенсии, выплаты по потере кормильца, пособия, разовые выплаты и прочие средства, предоставляемые в рамках осуществления мер социальной поддержки. Исход спора выглядит при таких обстоятельствах достаточно предсказуемо».

«А во втором случае решение существенно выбивается из практики. Из конкурсной массы может быть исключено некоторое имущество, реализация которого существенно не повлияет на шансы кредиторов удовлетворить свои требования, но его общая стоимость не может превышать 10 тыс. руб. Технически банкроту принадлежит доля, стоимость которой можно оценить в 10,8 тыс. руб. В большинстве аналогичных случаев управляющий, напротив, настаивал бы на том, чтобы это имущество было включено в конкурсную массу даже при таком незначительном превышении порогового значения»,— заметил эксперт.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков согласен, что законность определения суда об исключении якобы неликвидной доли в праве собственности на участок «выглядит более сомнительно»: «Во-первых, суд устранился от установления реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Во-вторых, неликвидность имущества более не является основанием для исключения имущества из конкурсной массы. Статья 205 закона о банкротстве, которая позволяла подобное, не действует с 2015 года. Данная норма не указана в тексте судебного акта, но, очевидно, была применена судом. Суд применил норму права, не подлежащую применению, что является основанием для отмены судебного акта».

По словам господина Пермякова, этот судебный акт «определенно является новеллой, которая откатывает действующее регулирование исполнительского иммунитета на восемь лет назад»: «Учитывая крайнюю политизированность вопроса, разрешение которого стояло перед судом, можно ожидать, что суды вышестоящих инстанций позволят отступить от общих правил и оставят определение в силе».

Предположение о неликвидности имущества не может быть основанием для его исключения из конкурсной массы, подтверждает председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко: «Реальная рыночная ситуация может определяться только фактической ситуацией на торгах. Безусловно, в текущей обстановке ликвидность участков в приграничных территориях более чем сомнительна. Но это лишь предположения, которые в результате торгов могут как подтвердиться, так и нет».

«Другое дело — экономическая обоснованность проведения торгов. С учетом того, что кадастровая стоимость доли составляет чуть более 20 тыс. руб., а также учитывая, что половина стоимости подлежит перечислению второму супругу, расходы на проведение торгов с большой долей вероятности превысят сумму, на которую пополнилась бы конкурсная масса должника,— заметила госпожа Герасименко.— С точки зрения разумности и экономического эффекта позиция арбитражного управляющего целесообразна».

Олег Мухин