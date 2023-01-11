Суды в Черноземье начали приостанавливать производства по делам о банкротстве мобилизованных

Арбитражные суды в регионах Черноземья начали выносить определения о приостановлении производств по делам о банкротстве мобилизованных граждан. В частности, 26 декабря такое определение вынес арбитражный суд Тамбовской области.

Соответствующее ходатайство направил финансовый управляющий. Согласно внесенным поправкам в Арбитражный процессуальный кодекс, суд обязан приостановить производство в случае пребывания ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ.

Почему из конкурсной массы физлиц-должников стали исключать выплаты за участие в спецоперации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин