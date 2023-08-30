Дмитрий Трух вернулся ненадолго

Первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области — главного судебного пристава Самарской области подполковник внутренней службы Дмитрий Трух освобожден от должности и уволен из органов. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн, в июле этого года направивший министру юстиции Константину Чуйченко и главе ФССП России Дмитрию Аристову обращение, в котором говорилось о коррумпированности Дмитрия Труха. В 2012 году подполковник по собственному желанию ушел из прокуратуры Волжского района Самарской области, якобы чтобы избежать увольнения за нарушение присяги и коррупцию, связанную с приватизацией земли в границах нацпарка «Самарская Лука».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Должность замначальника самарского ГУ ФССП вновь стала вакантной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Должность замначальника самарского ГУ ФССП вновь стала вакантной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После обращений депутата Александра Хинштейна к министру юстиции РФ Константину Чуйченко и главе Федеральной службы судебных приставов России Дмитрию Аристову первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области подполковник внутренней службы Дмитрий Трух освобожден от должности и уволен из органов принудительного исполнения. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария. В июле этого года стало известно, что Дмитрий Трух, проработавший последние 12 лет адвокатом, начал службу в областном ГУ ФССП. До карьеры адвоката Дмитрий Трух работал прокурором Волжского района, на эту должность он был назначен приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки в 2010 году. Прежний прокурор Волжского района Давид Литинский ушел на пенсию.

Дмитрий Трух родился в 1980 году. После окончания юридического факультета Дальневосточного государственного университета состоял на службе в органах прокуратуры в должностях следователя прокуратуры Ленинского района Владивостока, заместителя Корсаковского городского прокурора Сахалинской области, заместителя прокурора Южно-Сахалинска, старшего прокурора, заместителя начальника организационного отдела прокуратуры Самарской области. В 2007 году был назначен прокурором Самарского района. Имеет государственную награду — медаль «За безупречную службу» III степени. Супруга Дмитрия Труха Екатерина Трух — судья Шестого кассационного суда в Самаре.

В июне текущего года жители села Рождествено в границах национального парка «Самарская Лука» пожаловались, что у них отобрали доступ к Волге. Пляжи, которыми пользовались люди, отгородили заборами. «Скупившие прибрежные участки нувориши не только не пускают людей к воде, но и незаконно разместили в акватории причалы, понтоны, бани. Жители рассказали, что часть участков по сомнительным схемам была приватизирована тогдашним прокурором Волжского района Дмитрием Трухом (ныне адвокат)»,— написал тогда Александр Хинштейн. Вскоре выяснилось, что Дмитрий Трух больше не работает адвокатом, так как вновь занялся госслужбой, после чего депутат заявил, что назначать Труха «на коррупционноемкую должность просто опасно». По словам парламентария, в 2012 году Дмитрий Трух уволился из прокуратуры, не дожидаясь итогов служебной проверки. Высокопоставленного сотрудника надзорного органа заподозрили в ­коррупции.

Евгений Чернов