В Великобритании запретили мачете и другие опасные виды ножей

Сегодня, 30 августа, Министерство внутренних дел Великобритании объявило о запрете мачете и так называемых зомби-ножей (ножи определенного вида с зазубринами), «не имеющих практического применения». Оно также расширило полномочия полиции по изъятию таких ножей и повысило максимальный тюремный срок за их производство, ввоз в страну, продажу и хранение с шести месяцев до двух лет.

Предложение Министерства внутренних дел еще должно получить одобрение парламента. Это не первый запрет такого рода: в 2016 году власти Великобритании уже запрещали те же зомби-ножи, а в 2019-м — ножи-циклоны (с закрученным лезвием). Нынешний запрет вводится в условиях роста числа убийств с использованием ножей и других колюще-режущих предметов. Число таких убийств в Великобритании за год, с марта 2021 по март 2022 года, выросло на 19%, до 282,— рекорд с начала сбора статистики в 1946 году.

Яна Рождественская