На Китай не хватает энергии

Экспорт электроэнергии из РФ в КНР с января по август может сократиться почти на 18% год к году, до 2,6 млрд кВт•ч, подсчитал “Ъ” на основе китайской таможенной статистики. Наибольшее падение поставок из Амурской области в Китай произошло в августе, когда потребление внутри региона резко росло на фоне аномальной жары, а выработка ГЭС снижалась из-за маловодья. В прошлом году объем экспорта в Китай достигал исторического максимума, напоминают эксперты, сомневаясь в возможности повторения рекорда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Экспорт электроэнергии из России в Китай продолжает существенно падать с начала текущего года, следует из расчетов “Ъ” на основе таможенной статистики. С января по июль общий объем поставок упал на 8,4% год к году, до 2,42 млрд кВт•ч. Снижение экспорта происходило практически каждый месяц за исключением мая, когда показатель вырос почти на треть (см. график). Объем экспорта в денежном выражении за семь месяцев текущего года упал примерно на 15%, до $106,5 млн. Средняя цена поставки составляла $0,04 за 1 кВт•ч.

Поставки электроэнергии в Китай идут с территории Дальнего Востока по трем линиям на 500 кВ, 110 кВ и 220 кВ. «Интер РАО» (оператор экспорта электроэнергии из РФ) ведет поставку в КНР по контракту take-or-pay сроком до 2036 года. Долгие годы объем составлял около 3 млрд кВт•ч в год, резкий рост экспорта начался с 2021 года по просьбе Китая.

Наибольшее снижение поставок электроэнергии в Китай, по оценкам “Ъ”, произошло в текущем месяце. В августе 2022 года объем экспорта в КНР превышал 530 млн кВт•ч, а в августе 2023 года показатель вряд ли достигнет даже 200 млн кВт•ч. Минэнерго 10 августа сообщало о снижении перетока в КНР по ЛЭП 500 кВ «Амурская—Хэйхэ» до 100–200 МВт с плановых 600 МВт, объясняя это ростом внутреннего спроса на Дальнем Востоке из-за аномальной жары, а также высоким уровнем аварийности на местных тепловых электростанциях. В «Интер РАО» тогда подтверждали ограничения по ЛЭП 500 кВ, но говорили о сохранении плановых поставок по линиям 110 и 220 кВ.

Сложившаяся энергодефицитная ситуация в ОЭС Востока также связана и с ограничением расходов воды на Зейской ГЭС на фоне гидрологической обстановки в бассейнах дальневосточных рек, добавляет Екатерина Артеменкова из Kept. Выработка Зейской ГЭС, согласно отчетности «РусГидро», в первом полугодии сократилась на 13,4%, до 2,9 млрд кВт•ч.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) сообщили “Ъ”, что за восемь месяцев выработка всех ГЭС в ОЭС Востока снизилась на 2,9% год к году. При этом распределение запасов водных ресурсов неравномерно: запасы в водохранилище Зейской ГЭС на 30 августа на 6% выше среднемноголетних значений, а в водохранилище Бурейской ГЭС — на 19% ниже. Близки к среднемноголетним значениям запасы водных ресурсов в водохранилище каскада Вилюйских ГЭС. Сниженную выработку ГЭС компенсирует повышенная загрузка ТЭС на Дальнем Востоке, говорят в «РусГидро»: выработка ГЭС компании в регионе с начала года снизилась на 6,1% год к году, а ТЭС — выросла на 2,7%. По данным СО, все тепловые станции ОЭС Востока с начала 2023 года увеличили производство на 3,7%.

В «Интер РАО» с 2022 года перестали детально раскрывать данные по объемам поставок за рубеж. В начале текущего года в компании сообщали, что в 2022 году экспорт во все страны, включая поставки в ЕС в первом полугодии, составлял 12–13 млрд кВт•ч. При этом поставки в КНР в 2022 году были на рекордно высоком уровне — примерно 4,7 млрд кВт•ч.

Весной 2023 года в холдинге давали оптимистичные прогнозы по возможному повторению рекорда. Однако теперь там более осторожны. Гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук 30 августа сообщил журналистам, что поставки в Китай в текущем году могут превысить результат 2021 года. «Будем стараться выйти на уровень 2022 года,— заявил он.— Но все будет зависеть именно от объемов электроэнергии, которые сможем вывести на Дальний Восток». В 2021 году объем поставок в Китай составлял 3,97 млрд кВт•ч, в 2020-м — примерно 3,2 млрд кВт•ч.

Несмотря на то что в ОЭС Востока период экстремально высоких температур пройден, остается необходимым выполнение ремонтной кампании как на энергетическом, так и на и электротехническом оборудовании в целях подготовки к осенне-зимнему периоду, отмечает Екатерина Артеменкова. С учетом этих факторов в условиях динамики роста энергопотребления региона выйти на рекордные показатели экспорта в КНР, установленные в 2022 году, будет достаточно сложно, считает эксперт.

Прогноз по общим поставкам на 2023 год в «Интер РАО» не называют, но признают, что он будет ниже уровня 2022 года из-за закрытия поставок в Европу. Сокращение экспорта в ЕС отразилось на финансовых результатах «Интер РАО»: ее чистая прибыль по МСФО за первое полугодие снизилась на 12%, до 67,8 млрд руб., EBITDA — на 13,8%, до 88,4 млрд руб., а выручка в сегменте трейдинга упала на 65,5%, до 25 млрд руб.

Полина Смертина