Причиной пожара под Геленджиком назвали нарушение правил пожарной безопасности

Специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» назвали причиной крупного пожара под Геленджиком нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Пожар начался днем 29 августа. Из-за сильного ветра возгорание сухой лесной подстилки быстро распространилось на большую площадь. Полиция считает виновником пожара местного безработного Романа Коваленко, который собирает и сдает металлолом. По версии полиции, мужчина, находясь в лесу, обжигал на костре электрический кабель, чтобы сжечь изоляцию, пламя перекинулось на сухую траву. Предполагаемый виновник пожара задержан.

В тушении пожара принимают участие около 500 человек, 90 единиц наземной техники и 4 воздушных судна с водосливными устройствами (2 вертолета Ми-8 и 2 самолета-амфибии Бе-200 МЧС РФ). По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара достигала 118 га. ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает о том, что пожар действует на территории, пройденной огнем, площадью 30 га. На данный момент вертолетами в очаге пожара сброшено порядка 270 т воды, самолетами-амфибиями — около 40 т. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

Подробнее о новых полномочиях Рослесхоза по тушению природных пожаров — в материале «Ъ».

Анна Перова, Краснодар