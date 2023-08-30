МИД КНР не подтвердил информацию о визите Путина в Китай в октябре

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал подтверждать, что президент РФ Владимир Путин приедет в Китай на форум «Один пояс, один путь» в октябре. О подготовке поездки накануне сообщал Bloomberg.

«Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в этом году, Китай взаимодействует по этому вопросу с партнерами... Всю соответствующую информацию мы опубликуем своевременно», — сказал господин Ван на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Источники Bloomberg сообщали, что Кремль готовит поездку Владимира Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». Этот визит должен стать первой зарубежной поездкой российского президента с марта, когда Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выписал ордер на его арест. На фоне решения суда господин Путин отказался от личного участия в саммите БРИКС, прошедшем в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Лаура Кеффер